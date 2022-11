Conflit en Syrie : au moins 31 morts dans des raids de l’armée turque dans le nord-est

Les frappes aériennes effectuées samedi soir et dimanche avant l’aube par l’armée turque dans les provinces de Raqa et Hassaké (nord-est) et d’Alep (nord), ont coûté la vie à 18 combattants kurdes et membres de forces locales alliées, 12 soldats syriens ainsi qu’à un civil, a indiqué l’OSDH qui dispose d’un vaste réseau de sources en Syrie. Il y a eu 40 blessés.

Ankara assure avoir, au cours de ces frappes aériennes, "détruit" 89 objectifs situés dans le nord de la Syrie et le nord de l’Irak. Un "grand nombre de terroristes a été neutralisé", ajoute le ministère turc de la Défense. Tous les appareils impliqués dans ces frappes sont rentrés à leur base après l’opération.