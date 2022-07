Conflit en Syrie : 17 morts en deux jours de heurts entre soutiens et adversaires du régime

La région connaît assez régulièrement des enlèvements et assassinats qui sont principalement le fait de bandes de malfaiteurs locaux. La contrebande, de drogue et d'armes notamment, est également florissante vers la Jordanie frontalière.

La province et la ville de Soueida, majoritairement druzes, sont restées relativement à l'abri des combats depuis le déclenchement de la guerre en Syrie en 2011, à l'exception d'attaques menées par les rebelles en 2013 et 2015 et d'un assaut du groupe djihadiste État islamique (EI) en 2018 ayant tué plus de 280 personnes.

Si certains membres de la communauté druze ont rejoint l'opposition au début du conflit, d'autres soutiennent toujours le régime. La communauté a misé sur la distanciation, menant un jeu d'équilibriste durant les 11 ans de guerre et portant les armes pour défendre ses régions.