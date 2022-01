Conflit en Syrie : 123 morts en 4 jours de combats entre Kurdes et jihadistes

Déclenchés par un assaut majeur jihadiste contre une prison en Syrie, des affrontements entre combattants du groupe Etat islamique (EI) et forces kurdes se poursuivent pour le quatrième jour consécutif et ont fait 123 morts selon une ONG.

Des milliers de civils ont été déplacés par les combats qui ont lieu dans et autour de la prison de Ghwayran (nord-est), l'une des plus grandes abritant des jihadistes en Syrie, et gardée par les forces kurdes.

Depuis l'assaut contre la prison lancé jeudi soir par quelque 100 combattants de l'EI pour libérer leurs camarades, "77 jihadistes et 39 combattants kurdes ont été tués", de même que "sept civils", a précisé l'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH).