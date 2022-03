Conflit en Libye : le Parlement approuve un gouvernement rival à celui de Tripoli

"Le gouvernement a obtenu la confiance du Parlement avec une majorité de 92 voix des députés", a ensuite indiqué le porte-parole du Parlement, Abdallah Bliheq.

Déjà minée par les divisions entre institutions concurrentes à l'Est et à l'Ouest, la Libye pourrait à nouveau se retrouver avec deux gouvernements rivaux, comme elle l'a été entre 2014 et 2020, en pleine guerre civile.

Le 10 février, le Parlement avait désigné M. Bachagha pour remplacer M. Dbeibah à la tête du gouvernement intérimaire. Or, ce dernier assure qu'il ne cèdera le pouvoir qu'à un exécutif élu.

Après des années de guerre et de divisions, M. Dbeibah avait été désigné il y a un an à la tête d'un gouvernement intérimaire pour mener la transition en organisant des élections présidentielle et législatives initialement prévues en décembre dernier.