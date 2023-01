Conflit de voisinage à Grez-Doiceau : le meurtrier présumé placé sous mandat d’arrêt et incarcéré à Nivelles

L’homme soupçonné d’avoir tué l’un de ses voisins dimanche à Grez-Doiceau et d’en avoir blessé un autre avec un couteau a été placé sous mandat d’arrêt et incarcéré à la prison de Nivelles, indique le parquet du Brabant wallon. Il est inculpé d’homicide volontaire et de tentative d’homicide volontaire. Il comparaîtra ce mercredi devant la chambre du conseil qui décidera de son maintien en détention.

Les faits se sont donc produits lors d’une querelle à propos d’une palissade dans un jardin. Selon les premiers éléments de l’enquête, le meurtrier présumé aurait blessé gravement la première victime avec qui il s’était disputé, avant de poignarder un autre voisin qui était intervenu pour tenter de calmer les esprits.