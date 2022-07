Conflit dans l’Est de la RDC : la diplomatie belge condamne fermement les violences contre la Monusco et appelle à leur cessation

Pour les Affaires étrangères, des attaques contre des Casques bleus de l’ONU sont inacceptables.

Nous réitérons notre plein soutien à la MONUSCO, à son mandat et son personnel

La Belgique accueille favorablement l’annonce d’une enquête conjointe, qui devra faire toute la lumière sur les responsabilités de ces attaques. Il est important que les autorités et les acteurs politiques appellent à l’apaisement et à la retenue et s’abstiennent de tenir des propos mettant en péril les Casques bleus et la Mission onusienne, poursuit la diplomatie belge.

La ministre des Affaires étrangères, Hadja Lahbib, a eu récemment l’occasion de s’entretenir à Bruxelles au sujet de la situation dans l’Est de la RDC avec l’envoyé spécial du secrétaire général de l’ONU pour la région de Grands Lacs, Huang Xia, et la représentante spéciale du secrétaire général de l’ONU en RDC et cheffe de la Monusco, Bintou Keita, au lendemain d’un échange sur la RDC au Conseil Affaires étrangères de l’UE.

La population congolaise a droit de vivre en paix et sécurité

"Les exactions des groupes armés dans la région, qui affectent en première ligne les populations civiles, doivent absolument cesser. La population congolaise a droit de vivre en paix et sécurité", conclut le communiqué.