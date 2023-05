Conflit Colruyt-Mondelez : pourquoi le fabricant veut-il augmenter les prix ? Pourquoi Colruyt s'y oppose-t-il?

Au centre de ce conflit, il y a la volonté pour la grande distribution de répercuter le plus rapidement possible sur les prix la baisse des coûts que l’on observe, parfois assez fortement, sur un certain nombre de matières premières et du côté de l’énergie.

"On voit qu’il y a une baisse des coûts des matières premières, pas pour tous les produits mais pour la plupart des matières premières", explique Pierre-Alexandre Billiet, expert du secteur de la distribution chez Gondola. "D’autre part, on voit en magasin toujours les prix des produits à la consommation qui continuent à augmenter", poursuit l’expert. "Un tel différentiel pose un problème pour les distributeurs qui, eux, veulent offrir les prix les plus bas aux consommateurs pour garder leurs parts de marché et rester attractifs pour les consommateurs", ajoute Pierre-Alexandre Billiet.

En retirant les produits d’un fournisseur de ses rayons, le distributeur, ici Colruyt, veut faire pression sur le fournisseur, Mondelez dans ce cas-ci.

Ce genre de pratique n’est pas neuf et aurait tendance à s’intensifier. "Depuis un an ou deux, on rencontre régulièrement ce type de stratégie des distributeurs qui déréférencent des produits", explique Pierre-Alexandre Billiet. Et c’est souvent le signe d’un désaccord déjà profond entre les deux parties. "C’est vraiment notre dernier moyen dans la discussion. C’est de ne plus commander de produits pour un moment", explique Geert Roels, Directeur des achats chez Colruyt.