Conflit au Tigré : plus de 300 civils tués par des bombardements aériens en trois mois en Ethiopie

Plus de 300 civils ont été tués depuis fin novembre dans une séries de bombardements aériens dans le nord en guerre de l'Ethiopie, particulièrement dans la région du Tigré, a indiqué lundi la Haute-Commissaire de l'ONU aux droits humains.

S'exprimant devant le Conseil des droits de l'Homme des Nations unies, Michelle Bachelet a indiqué que la situation en termes de droits et de sécurité s'étaient "significativement détériorée" depuis la fin novembre.

Le Haut-Commissariat aux droits humains "a continué de recevoir des informations sur des violations grave et à grande échelle des droits humains dans le contexte de l'extension du conflit dans les régions de l'Afar et de l'Amhara, ainsi qu'au Tigré", a fait savoir Mme Bachelet dans son allocution sur les développements dans le pays entre le 22 novembre et le 28 février derniers.