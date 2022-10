Conflit au Tigré : les forces gouvernementales éthiopiennes s’emparent de la ville-clé de Shire (100.000 habitants)

Elle abrite en outre des milliers de personnes déplacées à l’intérieur du Tigré par le conflit qui ravage le nord de l’Ethiopie depuis novembre 2020.

Lundi, le secrétaire général de l’ONU Antonio Guterres a prévenu que "la situation en Ethiopie devient incontrôlable" et que "la violence et la destruction atteignent des niveaux alarmants", soulignant le "prix terrible payé par les civils" et le "cauchemar" vécu par la population éthiopienne.

Antonio Guterres a réclamé "le retrait immédiat et le désengagement d’Ethiopie des forces armées érythréennes" qui épaulent les troupes fédérales éthiopiennes au Tigré et demandé à "toutes les parties" de permettre le passage de l’aide humanitaire, dont l’ONU a suspendu l’acheminement depuis la reprise des combats fin août.

"Les hostilités au Tigré doivent cesser maintenant", a insisté Antonio Guterres, relayant un appel similaire à un cessez-le-feu "immédiat" lancé dimanche par l’Union africaine (UA).