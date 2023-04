Conflit au Soudan : violents combats Khartoum et au Darfour, malgré un accord sur une nouvelle trêve

A Khartoum, frappes aériennes et tirs anti-aériens ont retenti près du quartier général de l’armée, selon des témoins à l’AFP. Au Darfour, "la situation est toujours très tendue", raconte à l’AFP un habitant d’El-Geneina. "Les marchés ont été pillés et il n’y a plus de nourriture." Plusieurs immeubles et des camps de déplacés ont été "gravement endommagés" et l’électricité est "coupée depuis lundi". Avocats et médecins tirent la sonnette d’alarme pour cette région frontalière du Tchad. A El-Geneina, des combattants ont sorti "mitraillettes, mitrailleuses lourdes et machines de tirs antiaériens" et "tirent des roquettes sur des maisons", rapporte l’ordre des avocats du Darfour. L’ONU indique que "des armes sont distribuées" aux civils. Son Haut-Commissariat aux droits de l’homme a prévenu que le conflit ravivait des affrontements ethniques au Darfour-Ouest, se disant "préoccupé" par le "climat d’impunité généralisée".

Cette guerre détruit le Soudan