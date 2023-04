Conflit au Soudan : un haut fonctionnaire belge de l'Union européenne blessé par balle à Khartoum

Malgré des informations antérieures faisant état d'une trêve temporaire, les combats se sont poursuivis au Soudan dans la nuit de mardi à mercredi. Les ambassades ont demandé à leur personnel de se mettre à l'abri des violences. Lundi, l'ambassadeur de l'Union européenne est tombé dans une embuscade à sa résidence et un convoi de l'ambassade des États-Unis a essuyé des tirs. Mardi, le groupe paramilitaire des Forces de soutien rapide (RSF) a accusé l'armée soudanaise de violer le cessez-le-feu. Les deux parties n'ont pas non plus respecté un cessez-le-feu de trois heures dimanche et lundi.