Conflit au Soudan : plusieurs pays évacuent leurs ressortissants, une centaine de personnes déjà évacuées par la France

Les violences, principalement à Khartoum et au Darfour, dans l'ouest, ont fait selon l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) plus de 420 morts et 3.700 blessés. Elles ont déplacé des dizaines de milliers de personnes vers d'autres Etats du Soudan, ou vers le Tchad et l'Egypte, tandis que plusieurs pays se mobilisent pour évacuer leurs ressortissants.

La France a annoncé dimanche avoir commencé une "opération d'évacuation rapide" de ses ressortissants et de son personnel diplomatique.

Une centaine de ressortissants français et d'autres nationalités ont déjà été évacués du Soudan par la France et une centaine d'autres devraient suivre, a-t-on appris dimanche auprès des ministères français des Affaires étrangères et des Armées.

"Un premier avion a déjà quitté Khartoum et devrait atteindre Djibouti vers 18H00" alors qu'un second est "déjà sur zone et devrait décoller à 17H30", chacun ayant environ cent personnes à leur bord, ont indiqué ces sources, pour qui ces évacuations pourraient encore durer un ou deux jours. Questionnées sur des tirs contre un convoi qui selon certains médias auraient blessé un Français, les sources diplomatique et militaire ont déclaré ne pas "souhaiter commenter ce genre de rumeurs" alors que "l'opération n'est pas terminée".

"On ne l'aurait pas faite si on n'avait pas eu des garanties de sécurité de la part des belligérants, qui ont été réitérées et réitérées", ont-elles affirmé. L'opération est d'une "extrême complexité" et "peut engendrer des difficultés jusqu'au bout" dans un pays en guerre où, en outre, les "réseaux ne sont plus fonctionnels", alors qu'une géolocalisation précise des ressortissants est nécessaire, ont-elles ajouté.

Parmi les pays ayant sollicité l'aide de la France pour évacuer leurs citoyens, la source diplomatique a listé l'Allemagne, la Suisse, le Royaume-Uni, la Belgique, le Niger, le Maroc, l'Egypte, ou encore l'Ethiopie, sans précision sur le fait que ces ressortissants se trouvaient dans l'un ou l'autre avion.

Concernant la Belgique, les Affaires étrangères ont répertorié 42 Belges ou ayant droit présents dans le pays, pour la plupart des binationaux ou collaborateurs d'ONG. Aucune indication d'évacuation ne leur a été donnée jusqu'ici.

Magasins incendiés

Le président américain Joe Biden avait annoncé plus tôt que l'armée avait "mené une opération pour extraire le personnel du gouvernement américain de Khartoum". Un "peu moins d'une centaine" de personnes ont été évacuées lors d'une opération héliportée, a précisé un haut responsable du département d'Etat, John Bass. Mais pas les autres ressortissants américains, qui seraient plusieurs centaines au Soudan, dont l'évacuation n'est pas prévue "pour le moment".

Le Premier ministre britannique Rishi Sunak a lui aussi annoncé l'évacuation du personnel diplomatique du Royaume-Uni et de leurs familles.

"Les forces armées britanniques ont procédé à une évacuation complexe et rapide dans un contexte d'escalade de la violence et de menaces à l'encontre du personnel de l'ambassade", a tweeté M. Sunak.

Le Canada a également suivi en suspendant temporairement ses opérations diplomatiques au Soudan, indiquant que son personnel travaillerait d'un "endroit sécuritaire à l'extérieur du pays"

L'Italie a indiqué qu'elle allait tenter d'évacuer dimanche ses ressortissants, tout comme la Turquie et d'autres pays.