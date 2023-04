Conflit au Soudan : plusieurs pays évacuent leurs ressortissants

La France, les Etats-Unis, le Royaume-Uni et d'autres pays ont commencé dimanche à évacuer leurs ressortissants ou leur personnel diplomatique du Soudan, où les combats meurtriers entre armée et paramilitaires font rage depuis plus d'une semaine. Des Belges et des Néerlandais ont également été évacués dans une opération coinjointe avec la France.

Selon des images vidéo recueillies par l'AFP, des convois de dizaines de véhicules blancs de l'ONU sortaient dimanche de Khartoum, tout comme de nombreux cars, et se dirigeaient vers Port-Soudan, dans l'est du pays. Il n'était pas possible dans l'immédiat de savoir qui se trouvait à bord.

Des tirs et des explosions ont encore secoué dimanche la capitale et ses banlieues, survolées par des avions de combat, selon des témoins. Le pape François a appelé au "dialogue" face à la "grave" situation dans le pays, où, depuis le 15 avril, les deux généraux au pouvoir depuis leur putsch de 2021 se sont lancés dans une guerre sans merci.