Conflit au Soudan : opération d'évacuation prévue pour les Belges présents dans le pays

La Belgique prévoit une opération d'évacuation de ses citoyens du Soudan, en coopération avec la France et les Pays-Bas, a indiqué la ministre des Affaires étrangères Hadja Lahbib dimanche sur Twitter.

"Au Soudan, plusieurs opérations sont en cours, en coopération avec la France et les Pays-Bas, en vue d'évacuer le plus rapidement possible les ressortissants européens dont Belges et les ayants droit", a tweeté la ministre. "Tous nos services sont mobilisés pour les aider."

"Nous invitons les Belges et les ayants droit au Soudan qui ne l'ont pas encore fait à prendre contact le plus rapidement possible avec nos services diplomatiques", a ajouté Hadja Lahbib dans un 2e tweet.

Selon les Affaires étrangères en Belgique, 42 Belges et ayant droits se trouvent sur le sol soudanais. Le porte-parole a réaffirmé dimanche que les Affaires étrangères étaient en contact avec les États membres de l'Union européenne présents dans le pays.

Le conflit armé dans le pays d'Afrique du Nord-Est entre l'armée régulière et le groupe paramilitaire des Forces de soutien rapide (FSR) est entré samedi dans sa deuxième semaine.

Plus tôt dimanche, la France a fait savoir qu'elle entamait une "opération d'évacuation rapide" de ses ressortissants et de son personnel diplomatique du Soudan.

Des ressortissants européens et venant de "pays partenaires alliés" sont également pris en charge, a indiqué le ministère français des Affaires étrangères.

Les Pays-Bas ont ensuite annoncé que des ressortissants néerlandais seraient évacués dimanche. L'Italie mènerait une opération similaire. Tôt dimanche, les Etats-Unis ont confirmé l'évacuation du personnel de leur ambassade à Khartoum.