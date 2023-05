Conflit au Soudan : "on va payer très cher l’évacuation des diplomates" prédit Marc Lavergne, géographe au CNRS

Pour y voir plus clair dans ce conflit qui oppose deux généraux et inquiète fortement l’ONU et la diplomatie mondiale, Pascal Claude a invité Marc Lavergne. Docteur en géographie, directeur de recherche émérite au CNRS et spécialiste des crises dans la Corne de l’Afrique, celui-ci de nous éclairer sur les tenants et aboutissants de cette crise majeure. Et d’apporter son point de vue parfois à contre-courant d’autres érudits.

Je ne pense pas que la trêve puisse être vraiment mise à profit pour engager un processus de désescalade.

Tout d’abord concernant la trêve. Elle devrait démarrer demain, mais aucun cessez-le-feu n’a été respecté jusqu’ici. Pour Marc Lavergne, il n’y a pas grand-chose à espérer de cette possible accalmie : " la trêve a pour but pour chacun des belligérants de se renforcer et de se reposer tout simplement. En particulier pour les supplétifs qui affrontent l’armée régulière. Ils n’ont pas de caserne, pas de logistique, pas de ravitaillement. Pour eux, cette trêve est bénéfique. Mais je ne pense pas qu’elle puisse être vraiment mise à profit pour engager un processus de désescalade. À moins que les diplomaties internationales interviennent ".