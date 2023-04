Conflit au Soudan : les heurts reprennent à Khartoum, la trêve sur le point d’expirer

Des millions de Soudanais sont pris au piège des bombardements et des tirs antiaériens depuis le déclenchement le 15 avril d’une impitoyable guerre de pouvoir entre l’armée du général Abdel Fattah al-Burhane et son numéro deux, le général Mohamed Hamdane Daglo, qui commande les Forces de soutien rapide (FSR), des paramilitaires particulièrement redoutés. Tout comme la première trêve, sa prolongation n’a pas fait taire les armes à Khartoum et d’autres régions, en particulier au Darfour.

Des coups de feu résonnent dans ma rue toutes les quelques minutes depuis l’aube

Ce cessez-le-feu arrive à expiration dimanche à minuit (même HB). La guerre a fait 528 morts et 4599 blessés, selon des chiffres officiels largement sous-évalués, et les deux camps s’accusent mutuellement de violer la trêve. Dimanche, des témoins ont fait état de combats près du quartier général de l’armée à Khartoum et de frappes aériennes à Omdurman, banlieue nord de la capitale. "Il y a de très violents combats, des coups de feu résonnent dans ma rue toutes les quelques minutes depuis l’aube", rapporte un témoin à l’AFP. Alors que les combats entrent dans leur troisième semaine, les cinq millions d’habitants de la capitale, quand ils ne fuient pas, restent barricadés, essayant de survivre aux pénuries de nourriture, d’eau et d’électricité. Des dizaines de milliers de personnes ont été déplacées à l’intérieur du Soudan ou ont entrepris des voyages harassants vers les pays voisins, le Tchad, l’Egypte, l’Ethiopie et le Soudan du Sud.