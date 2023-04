Conflit au Soudan : les États-Unis et plusieurs pays européens évacuent leurs ressortissants

Les violences, qui ont éclaté le 15 avril à Khartoum et dans la région du Darfour (ouest), ont fait des centaines de morts et des milliers de blessés, selon l'Organisation mondiale de la Santé. Elles ont provoqué la fuite de milliers de personnes et entraîné la mobilisation de plusieurs pays pour évacuer leurs ressortissants.

Opération d'évacuation rapide

La France a commencé une "opération d'évacuation rapide" de ses ressortissants et de son personnel diplomatique du Soudan, a annoncé dimanche le ministère des Affaires étrangères. Des ressortissants européens et venant de "pays partenaires alliés" sont également pris en charge.

Concernant la Belgique, les Affaires étrangères ont répertorié 42 belges ou ayant droit présents dans le pays, pour la plupart des binationaux ou collaborateurs d'ONG. Aucune indication d'évacuation ne leur a été donnée jusqu'ici.

Des Néerlandais seront évacués du Soudan dimanche lors d'une opération internationale, a annoncé le ministère des Affaires étrangères à La Haye. Une équipe des Affaires étrangères et de la Défense essaie de "récupérer et de mettre en sécurité le plus de Néerlandais possible, le plus rapidement possible", indique l'autorité. Les détails de l'opération ne peuvent pas être communiqués pour des raisons de sécurité.

L'Espagne a envoyé quatre avions vers Djibouti pour participer aux évacuations de ressortissants étrangers du Soudan. Deux autres appareils devraient suivre dimanche, selon la ministre de la Défense Margarita Robles, citée par l'agence Europa Press.

Djibouti est situé à 1200 kilomètres au sud-est de Khartoum, où se concentrent les combats. Les avions espagnols ont également amené des véhicules et des forces spéciales qui pourraient être mobilisées pour les évacuations. Djibouti a été choisi pour sa proximité avec la zone de conflit, le principal aéroport soudanais étant fermé. L'évacuation ne sera cependant possible qu'en cas de réel cessez-le-feu, a souligné la ministre.