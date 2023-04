Conflit au Soudan : les combats entrent dans leur deuxième semaine, toujours pas de cessez-le-feu

Créées en 2013, les FSR du général Daglo regroupent des milliers d'anciens Janjawids, des miliciens arabes recrutés par l'ex-dictateur Omar el-Béchir, déchu en 2019, pour combattre des minorités ethniques au Darfour.

A Khartoum, ville de cinq millions d'habitants, le conflit a bouleversé la vie des habitants terrorisés, qui se sont réfugiés à l'intérieur de leurs maisons sans électricité, sous une chaleur écrasante. De nombreux civils se sont aventurés à l'extérieur uniquement pour obtenir des denrées alimentaires d'urgence ou pour fuir la ville.

Khartoum a été le théâtre de certains combats parmi les plus féroces, avec des frappes aériennes, des chars dans les rues et des coups de feu dans les quartiers densément peuplés, mais la violence a explosé dans tout le pays. Les combats ont fait rage notamment au Darfour, l'une des régions les plus pauvres du Soudan, où "la situation est catastrophique", selon un docteur de Médecins sans frontières (MSF).

Des plans d'évacuation des ressortissants étrangers au Soudan sont en cours d'élaboration: les Etats-Unis, la Corée du Sud et le Japon ont déployé des forces dans les pays voisins, et l'Union européenne envisage de prendre des mesures similaires.

Un bilan publié par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) fait état de 413 morts et 3.551 blessées dans les combats.

La violence pourrait plonger encore des millions de personnes dans la faim au Soudan, où 15 millions de personnes, soit un tiers de la population, ont besoin d'aide, selon le Programme alimentaire mondial (PAM). Le différend entre les généraux Burhane et Daglo porte sur l'intégration prévue des forces de sécurité soudanaises dans l'armée régulière, une condition essentielle à la conclusion d'un accord visant à rétablir la transition démocratique dans le pays.

