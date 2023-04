Conflit au Soudan : le secrétaire d’Etat américain Antony Blinken consulte tous azimuts pour obtenir un cessez-le-feu

Cet appel intervient quelques heures après celui, similaire, du secrétaire général de l’ONU Antonio Guterres qui multiplie lui aussi les consultations diplomatiques pour décrocher une pause dans les combats qui ravagent le pays depuis six jours. Depuis le 15 avril, les affrontements, principalement dans la capitale et la région du Darfour (ouest), ont fait "plus de 330 morts et 3200 blessés", selon l’Organisation mondiale de la Santé (OMS). Les Etats-Unis avaient annoncé plus tôt jeudi envoyer des renforts militaires dans la région, à Djibouti, au cas où une évacuation de l’ambassade américaine à Khartoum serait nécessaire.