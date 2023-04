Conflit au Soudan : le pape François appelle au "dialogue" face à la "grave" situation

Le pape François a appelé dimanche au "dialogue" face la "grave" situation au Soudan, où les combats meurtriers entre armée et paramilitaires font rage depuis plus d'une semaine.

"Malheureusement la situation reste grave au Soudan, c'est pourquoi je renouvelle mon appel afin que la violence cesse au plus vite et que soit reprise la voie du dialogue", a-t-il déclaré lors de sa traditionnelle prière dominicale en public place Saint-Pierre. "J'invite tout le monde à prier pour nos frères et soeurs soudanais", a-t-il ajouté.

Depuis le 15 avril, les deux généraux au pouvoir depuis leur putsch de 2021 se sont lancés dans une guerre sans merci.

Les violences, principalement à Khartoum et au Darfour (ouest), ont fait selon l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) plus de 420 morts et 3.700 blessés. Elles ont déplacé des dizaines de milliers de personnes vers d'autres Etats du Soudan ou hors des frontières au Tchad et en Egypte. Et elles ont entraîné la mobilisation de plusieurs pays pour évacuer leurs ressortissants.