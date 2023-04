Conflit au Soudan : la Chine envoie sa marine pour évacuer ses citoyens

"Afin de protéger la vie et les biens des citoyens chinois", la marine chinoise a envoyé mercredi des navires pour "récupérer et évacuer" les Chinois présents dans le pays africain. Pékin avait indiqué lundi avoir évacué un premier groupe de ses ressortissants et estimé que 1.500 Chinois vivaient au Soudan avant le début des combats. La Chine affirme être le premier partenaire commercial du Soudan et que plus de 130 entreprises chinoises y investissaient et y exerçaient leurs activités à la mi-2022.