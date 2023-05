Conflit au Soudan : feu vert de l’ONU à un suivi renforcé des exactions

Le principal organe de lutte contre les violations des droits humains de l’ONU a adopté une résolution qui renforce le suivi et la documentation des exactions au Soudan, en dépit de l’opposition véhémente de Khartoum.

La résolution a été adoptée par 18 voix pour, dont celle de la France et des États-Unis, 15 voix contre, dont celle de la Chine et de plusieurs pays africains, et 14 abstentions, à l’issue d’une réunion d’urgence du Conseil des droits de l’homme convoquée à la demande conjointe du Royaume-Uni, de la Norvège, des États-Unis et de l’Allemagne.