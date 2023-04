Conflit au Soudan : extension de la trêve pour 72 heures, mais la violence perdure

La trêve est prolongée de 72 heures au Soudan, où la violence a pourtant franchi jeudi un nouveau palier avec des destructions et des pillages au Darfour et d'intenses bombardements à Khartoum au treizième jour du conflit entre l'armée et des paramilitaires ayant déjà fait des centaines de morts.

Quelques heures avant l'expiration jeudi à minuit d'un cessez-le-feu de trois jours qui n'a quasiment pas été respecté, l'armée et les Forces de soutien rapide (FSR) ont annoncé avoir approuvé l'extension de la trêve pour 72 heures "suite à une initiative de l'Arabie Saoudite et des Etats-Unis".

Dans un communiqué commun diffusé à Washington, les membres du "Quad" sur le Soudan (Arabie Saoudite, Emirats, Royaume-Uni et Etats-Unis), ainsi que l'Union africaine et l'ONU, ont jugé "bienvenue" cette extension du cessez-le-feu et appelé à "sa pleine mise en oeuvre" et "à un accès humanitaire sans entrave".