Conflit au Soudan : étrangers et diplomates sont la cible de violence

Des militaires ont ciblé des bâtiments où résident des diplomates et travailleurs d'ONG à Khartoum lorsque les violences ont éclaté samedi, indique les Nations-Unies dans une note interne consultée par Bloomberg. Selon cette note, il s'agit de troupes qui appartiendraient à la force paramilitaire, Rapid Support Forces (RSF).

"Ils entrent dans des maisons d'expatriés, séparent les hommes des femmes et les emmènent", selon l'Organisation des Nations unies (ONU). On rapporte un incident lors duquel une femme a été violée.

Mardi, le secrétaire d'État américain, Antony Blinken, rapportait qu'un convoi diplomatique avait fait l'objet de tirs et lundi, l'Europe annonçait que l'ambassadeur de l'Union européenne au Soudan avait été attaqué à son domicile. Le week-end dernier, trois collaborateurs du Programme alimentaire mondial de l'ONU ont été tués dans l'ouest du Darfour. L'ONU rapporte aussi dans son mémo l'enlèvement de deux Nigérians et qui travaillent pour une organisation internationale. Les troupes de RSF dirigées par le vice-président, Mohamed Hamdane Daglo et l'armée régulière dirigée par le président, Abdel Fattah al-Burhan, se sont affrontées samedi, déployant également de l'artillerie, des chars et des avions de chasse.

Plus de 180 personnes ont été tuées et 1800 blessées dans ces violences.