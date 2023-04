Un cessez-le-feu de 72 heures a été annoncé lundi au Soudan. Interrogée sur La Première, Sandra Lamarque, coordinatrice des projets MSF Afrique de l’Est et Haïti, décrit une situation extrêmement difficile pour les travailleurs humanitaires sur le terrain, "notamment au niveau de l’accès aux soins. À Khartoum, la capitale, qui est quand même une ville de six millions d’habitants, 70% des hôpitaux aujourd’hui sont fermés. Ils sont fermés soit parce qu’ils ont été ciblés, et c’est extrêmement grave, il n’y a pas de protection des structures médicales, soit parce qu’ils n’ont pas pu s’approvisionner en médicaments ou en carburant pour faire tourner les générateurs, soit parce que le personnel ne peut tout simplement pas arriver jusqu’aux hôpitaux pour travailler en raison des hostilités qui continuent. Une partie des patients a pu être évacuée dans des conditions extrêmement difficiles. Il n’y a pas eu de vrai cessez-le-feu ou cessation des hostilités, donc les patients étaient dans la rue avec les bras en l’air ou sur des brancards. Les soignants agitaient des drapeaux blancs pour laisser passer les convois de patients et soit ils ont pu être acheminés vers d’autres structures de santé qui restent fonctionnelles (mais il n’en reste que 30%), soit des médecins, des chirurgiens, des soignants soudanais extrêmement courageux ont pris les initiatives de créer dans leur domicile des petits hôpitaux de campagne ou des petites salles d’opération avec les moyens du bord".

Les médicaments manquent, poursuit-elle : "En raison du conflit, il est aujourd’hui extrêmement difficile de rentrer dans le pays. Aucun des aéroports n’est vraiment fonctionnel. On a besoin de faire entrer du matériel chirurgical, du personnel, des médicaments et du matériel logistique, parce que les hôpitaux étant endommagés, on doit bien créer de nouvelles structures ailleurs, et c’est aujourd’hui extrêmement difficile puisque les aéroports ne fonctionnent pas".

L’eau et la nourriture commencent, à manquer, "surtout dans la capitale, Khartoum, mais également dans les régions les plus affectées du Darfour".

"La protection de nos équipes médicales est évidemment une priorité pour nous. Il faut savoir que pendant les premiers huit ou neuf jours des hostilités, une partie de nos équipes était en hibernation. On avait des obus et des balles à proximité. Donc, on a relocalisé une partie de nos équipes dans des endroits du pays qui sont aujourd’hui un peu plus sécurisés. Une partie d’entre eux a émis le souhait de quitter le pays, ils sont évidemment psychologiquement assez choqués par ce qu’ils ont vécu, mais on fait rentrer de nouvelles équipes. Donc, pour être tout à fait claire, Médecins sans Frontières reste parfaitement opérationnel au Soudan. À l’heure où nous parlons, nous soignons des gens au Darfour, à l’est du pays ou dans des villes qui sont proches de Khartoum et vers lesquelles la population civile a fui. Nos équipes sont donc aujourd’hui totalement opérationnelles et on essaie de faire rentrer de nouvelles personnes très expérimentées pour des contextes de guerre".

Selon Sandra Lamarque, il faut redouter un embrasement de la situation au Soudan : "La situation est extrêmement grave dans la capitale et aussi au Darfour. On assiste non seulement à des hostilités, mais aussi à des violations directes contre les civils, des exactions, y compris contre les structures médicales. Nous-mêmes, nos entrepôts ont été pillés. On peut donc effectivement craindre que la situation continue de se détériorer et puisse également avoir un impact sur les pays voisins, avec déjà des réfugiés qui commencent à arriver".

Le Soudan n’avait pas besoin de cette guerre supplémentaire, conclut-elle : "Et en ce qui concerne le système de santé, il était déjà très fortement impacté par une crise économique grave qui durait depuis plusieurs années, et notamment depuis le coup d’État de fin 2021".