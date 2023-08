Conflit au Soudan : Amnesty dénonce des attaques aveugles et délibérées contre la population civile

"Les civils sont confrontés chaque jour à une horreur inimaginable", explique la secrétaire générale d'Amnesty International Agnès Callamard. "Des gens sont tués chez eux ou alors qu'ils cherchent désespérément de la nourriture, de l'eau et des médicaments. Ils sont pris entre deux feux quand ils s'enfuient, et abattus délibérément lors d'attaques ciblées. Il n'y a pas d'endroit sûr."

L'organisation considère que certaines violations constituent des crimes de guerre, notamment les attaques visant des civils et des infrastructures humanitaires, les viols et le pillage. La responsabilité pénale individuelle de soldats et de commandants peut être engagée. Amnesty International demande au Conseil de sécurité des Nations unies d'étendre à l'ensemble du Soudan l'embargo sur les armes qui s'applique au Darfour, et de garantir son respect. Elle invite aussi la communauté internationale à considérablement accroître l'aide humanitaire.