Conflit au Nagorny Karabakh : Blinken appelle Bakou et Erevan à saisir "une occasion historique" de faire la paix

Le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken a appelé samedi l'Arménie et l'Azerbaïdjan à saisir "une occasion historique" de faire la paix après trente ans de conflit autour de la région du Nagorny Karabakh.

"Nous pensons que l'Arménie et l'Azerbaïdjan ont vraiment une occasion historique de conclure une paix durable après plus de trente ans de conflit", a affirmé M. Blinken avant une réunion avec le Premier ministre arménien Nikol Pachinian et le président azerbaïdjanais Ilham Aliev en marge de la conférence sur la sécurité de Munich, en Allemagne.

Il s'est félicité de ce que les "parties elles-mêmes se soient de nouveau saisies du processus de paix, y compris en conversant directement ou par l'intermédiaire de l'Union européenne et des Etats-Unis".

Les Etats-Unis "restent engagés pour faire tout ce que nous pouvons" afin de soutenir ce processus, a-t-il ajouté.