Conflit au Nagorny Karabakh : Arménie et Azerbaïdjan acceptent de "ne pas recourir à la force"

"De notre avis commun, c’était une rencontre très utile qui a créé une très bonne ambiance pour d’éventuels futurs accords", a affirmé de son côté le président russe Vladimir Poutine. "Pour sa part, la Russie fera tout pour trouver un règlement définitif et exhaustif" du conflit au Nagorny-Karabakh, a-t-il assuré, ajoutant : "Il est dans l’intérêt de tous de normaliser les relations".

Accaparé depuis huit mois par son offensive contre l’Ukraine, Vladimir Poutine voulait, avec ce sommet, que la Russie retrouve son rôle traditionnel d’arbitre dans cette région instable, où les Occidentaux mènent leurs propres efforts de médiation.

Le président russe s’est dans un premier temps entretenu en tête-à-tête avec le Premier ministre arménien Nikol Pachinian, puis a reçu son homologue azerbaïdjanais Ilham Aliev.

La guerre à l’automne 2020 entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan avait fait plus de 6500 morts dans les deux camps et s’était terminée par une déroute militaire arménienne et un accord de paix parrainé par Moscou.