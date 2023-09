Conflit au Karabakh : l’Arménie affirme que l’Azerbaïdjan a lancé une "opération terrestre" au Karabakh

Le Premier ministre arménien a affirmé mardi que l’Azerbaïdjan avait lancé une opération armée terrestre dans la région du Nagorny Karabakh, territoire disputé par les 2 pays, et voulait "entraîner l’Arménie dans les hostilités", assurant cependant que l’armée arménienne n’était pas engagée dans les combats.

"L’Azerbaïdjan a lancé une opération terrestre visant au nettoyage ethnique des Arméniens du Karabakh", a dit Nikol Pachinian dans une déclaration télévisée, assurant par contre que la situation à la frontière arméno-azerbaïdjanaise était, elle, "stable".

Il avait plus tôt dans la journée dénoncé des appels à "un coup d’Etat" dans son pays après le lancement de l’offensive azerbaïdjanaise.

Au moins deux civils ont été tués et 23 autres blessés dans l’opération militaire azerbaïdjanaise lancée plus tôt dans la journée, ont annoncé les autorités séparatistes arméniennes de cette enclave.

"Pas de paix sans retrait des forces armées"

L’Azerbaïdjan a jugé mardi une paix possible avec l’Arménie en cas de retrait arménien "total" de la région du Nagorny Karabakh.

"Le seul moyen de parvenir à la paix et à la stabilité dans la région est le retrait inconditionnel et total des forces armées arméniennes de la région azerbaïdjanaise du Karabakh et la dissolution du prétendu régime" séparatiste, a indiqué la diplomatie azerbaïdjanaise dans un communiqué.

Bakou a annoncé son opération après s’être plaint que six de ses citoyens avaient été tués par des mines terrestres lors de deux incidents distincts, ce qu’il a imputé à des "groupes armés arméniens illégaux".

L’escalade s’est produite un jour après l’ouverture de deux couloirs humanitaires, précédemment bloqués par Bakou, permettant la livraison de médicaments et de nourriture au Haut-Karabakh.