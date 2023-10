Conflit au Haut-Karabakh : "Le Caucase du sud a besoin de paix", clame le Premier ministre arménien au Parlement européen

Face aux eurodéputés, le Premier ministre arménien a une nouvelle fois dénoncé la "politique de nettoyage ethnique" et a jugé "extrêmement regrettable" que la communauté internationale "n’ait pas été en mesure" de s’y opposer. Il a rappelé les principes qui doivent permettre la "normalisation des relations" entre les deux pays, notamment "la reconnaissance mutuelle de la souveraineté", "l’inviolabilité des frontières" et "l’intégrité territoriale de l’Arménie et de l’Azerbaïdjan". "Nous sommes convenus d’une réunion trilatérale à Bruxelles ce mois-ci. Si ces principes sont officiellement réaffirmés, il deviendra très réaliste de signer un accord sur la paix et les relations entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan d’ici la fin de l’année". Il s’est également dit "prêt" à réaliser des échanges de prisonniers, à "collaborer" dans la recherche des personnes disparues et dans les travaux de déminage.