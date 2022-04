Conflit au Haut-Karabakh : l'Arménie et l'Azerbaïdjan se lancent dans des pourparlers de paix

La réunion a eu lieu sous la médiation de Charles Michel, président du Conseil européen.

Le Premier ministre et le Président ont chargé leurs ministres des affaires étrangères respectifs de commencer les préparatifs nécessaires, selon le service de presse du gouvernement arménien. La commission bilatérale qui est en train d'être mise en place devra se charger de la démarcation de la frontière, ainsi que de la sécurité et de la stabilité le long de la frontière. À l'automne 2020, une nouvelle guerre de six semaines a opposé les deux pays au sujet de la région contestée.

