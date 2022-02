Conflit au Donbass : l’étincelle dans la poudrière ?

Les tensions sont à leur comble à la frontière russo-ukrainienne et dans le Donbass, région de l’est de l’Ukraine, où les combats se multiplient depuis plusieurs jours entre séparatistes pro-russes et armée ukrainienne. Selon le camp occidental, ce conflit pourrait servir de prétexte à la Russie pour envahir l’Ukraine, alors que les efforts diplomatiques se multiplient tous azimuts pour empêcher une invasion plus imminente que jamais, selon les Etats-Unis.

Une bataille de longue date

Bassin minier et industriel économiquement vital pour l’Ukraine, territoire peuplé de russophones à protéger du nationalisme ukrainien pour la Russie, le Donbass est au cœur d’une bataille de longue date entre Kiev et Moscou.

La guerre y a éclaté dans la foulée de l’annexion par la Russie de la péninsule de Crimée en 2014, après le renversement du président Ianoukovitch et l’arrivée au pouvoir de pro-occidentaux à Kiev. Les séparatistes pro-russes ne reconnaissent pas ce nouveau régime ukrainien. Et quelques mois après l’annexion de la Crimée, deux entités sans reconnaissance internationale sont proclamées : les Républiques populaires de Donetsk et de Louhansk, qui contrôlent de fait une partie du Donbass ukrainien.