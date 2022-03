Conflit à la Ligue Francophone d'Athlétisme : la Ministre des Sports Valérie Glatigny demande un audit externe

Samedi en assemblée générale, les deux administrateurs "lanceurs d'alerte" Olivier Parvais et Paul Emile Chenois ont reçu beaucoup de soutien au sein des clubs de la ligue. Mais leur révocation demandée par le Président Thomas Lefebvre a malgré tout été actée par une majorité. Qu'importe puisque le signal fort lancé par ces administrateurs "rebelles" a été entendu cet après midi au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. A une question du député wallon Dimitri Legasse concernant la bonne gouvernance au sein de la LBFA, la Ministre des Sports a répondu que son administration (l'ADEPS) n'avait relevé aucun signal d'infraction par rapport aux règles qui régissent les subventions accordées aux fédérations sportives. Pourtant la conclusion de la Ministre est de passer outre et de désavouer en quelque sorte l'ADEPS en ordonnant la mise en place d'un futur audit externe pour faire la lumière sur le plan financier et administratif. Histoire de dénouer les noeuds qui pourrissent la vie de la LBFA depuis longtemps.