Confitures et fromages transformés : ces aliments dont il ne vaut mieux pas trop abuser !

On les retrouve de plus en plus dans les recettes et préparations, on en trouve de tous les goûts : les fromages à tartiner ont du succès ! Mais à votre avis, sont-ils vraiment bons pour la santé ?

Les fromages à tartiner : une fausse bonne idée ?

Les fromages à tartiner sont de plus en plus transformés. Pour en avoir le cœur net, il existe une législation spécifique qui définit si le produit peut s’appeler fromage ou pas. Et justement, si vous regardez bien les emballages, le mot fromage n’y figure quasi jamais. C’est ce que l’on appelle "des préparations fromagères". Les fromages fondus, issus d’un assemblage de fromages, auxquels on a ajouté des liants et d’autres ingrédients qui sont souvent secrets ne présagent, eux non plus, rien de bon !

Généralement, quand on retire quelque chose d’un produit, c’est pour ajouter autre chose

Ces produits laitiers plaisent en goût, en particulier aux enfants. Ils contiennent pour la plupart du calcium. Ils sont souvent moins riches en graisses que les fromages traditionnels. Ils sont assez faciles à utiliser dans certaines recettes comme liants, ou pour donner du goût. "Mais généralement, quand on retire quelque chose d’un produit, c’est pour ajouter autre chose" ajoute Véronique Liesse.