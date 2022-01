Confiture maison : comment stériliser vos pots en verre ?

Avant de réaliser une recette de confiture ou de marmelade, comme celle de mandarine proposée par Candice Kother, suivez ces étapes pour stériliser vos pots et bocaux en verre. Une étape importante pour éviter toute contamination de bactéries et conserver votre confiture plus longtemps.

Les étapes pour stériliser des pots en verre :

Faites bouillir de l’eau dans une grande casserole. Plongez vos pots et leur couvercle détaché dans la casserole et laissez-les pendant 5 minutes. Les couvercles avec joint en caoutchouc ne passent pas à l’eau bouillante. A chaque nouvelle confiture, vous devez acheter de nouveaux joints. Autre solution, les couvercles à vis (type confiture Materne). Retirez les pots de leur eau de stérilisation avec une pince qui a également été stérilisée dans de l’eau bouillante. Laissez sécher les pots sur un essuie propre, n’essuyez pas l’intérieur. Remplir les pots de confiture quand ils sont secs.

