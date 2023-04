Confirmation du mandat d’arrêt d’un Mouscronnois inculpé de meurtre

La chambre du conseil de Mons a confirmé mercredi le mandat d’arrêt à charge d’un Mouscronnois, inculpé de meurtre, indique mercredi soir le parquet de Tournai. Des expertises complémentaires sont en cours.

Les faits se sont déroulés la semaine dernière, la nuit de mercredi à jeudi, vers 01h00, dans une habitation située à Mouscron, au n°184 de la rue du Congo, dans un quartier proche de la frontière et de la ville de Tourcoing (F). Dans cette maison, le corps sans vie d’un homme âgé d’une trentaine d’années a été découvert par les forces de l’ordre. Outre la police locale, des membres de la PJF de Tournai (police fédérale), une équipe de la police scientifique de Tournai-Mons, le parquet et un juge d’instruction sont descendus sur place jeudi matin. Le même jour, le corps de la victime a été autopsié et un suspect, un homme, a aussi été interpellé et auditionné. Le dossier a très rapidement été mis à l’instruction auprès de David Ribant, juge d’instruction de Mons. La personne privée de liberté par la police locale était l’occupant de l’habitation où s’est déroulé l’homicide.

Frédéric Bariseau, 1er substitut du procureur du roi à Tournai a indiqué que le suspect avait été placé sous mandat d’arrêt la semaine dernière et qu’il avait été entendu aujourd’hui par la chambre du conseil de Mons. "La chambre du conseil a confirmé son mandat d’arrêt pour meurtre. Il s’agit bien de l’occupant de la maison où les faits se sont déroulés. C’est un homme âgé de 32 ans. Le juge d’instruction ne veut pas, pour l’instant, communiquer sur les circonstances et le mobile de ce crime. Différentes expertises toxicologiques, ADN, … ont été ordonnées et sont en cours", précise encore le magistrat.

Le suspect a été incarcéré en détention préventive pour une période d’un mois.