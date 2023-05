Confier les allocations de chômage aux régions après 2 ans : l'idée de la FEB ne fait pas l'unanimité sur le plateau de "QR le débat"

"Le problème, c’est qu’on traite une conséquence comme une cause", affirme Mathieu Bihet, député fédéral MR. "Le problème, c’est l’activation. Les régions ont déjà des leviers pour réduire le chômage. Pour y remédier, il faut que le fait de travailler soit plus avantageux que le fait de ne pas travailler. Moi, je pense que la solution de M. Timmermans n’est pas la bonne."

C’est toujours non avec les francophones

"C’est toujours non avec les francophones. C’est incroyable et c’est dommage", déplore Theo Francken. "Le plus grand parti de la Belgique selon les sondages, c’est le Vlaams Belang. En 2019, c’était la N-VA. La N-VA ne peut pas jouer avec le gouvernement et le Vlaams Belang est bloqué par le cordon sanitaire. Côté francophone, vous avez fait un gouvernement avec sept petits partis pour montrer que la Belgique fonctionne et les résultats sont désastreux. Il est impossible de trouver des compromis."