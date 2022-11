Confidentialité des données : Google accepte de verser 392 millions de dollars à 40 États américains

"Conformément aux améliorations que nous avons réalisées ces dernières années, nous avons mis fin à cette investigation qui était basée sur des règlements obsolètes, que nous avons changés il y a des années", a indiqué un porte-parole de Google, contacté par l’AFP.

"Google ne peut pas prétendre donner des outils de contrôle de leurs informations personnelles aux utilisateurs, et ensuite ignorer ces fonctionnalités pour collecter et vendre des données aux annonceurs, contrairement à la demande expresse des internautes", a déclaré Matthew Platkin, le procureur général du New Jersey, cité dans le communiqué.

"Quand les plateformes enfreignent le droit des consommateurs au respect de la vie privée, elles les mettent en danger", insiste-t-il.

Selon les termes de l’accord, Google doit indiquer plus clairement quelles données de géolocalisation sont récoltées, y compris quand la fonctionnalité est désactivée sur un service mais pas sur d’autres (moteur de recherche, applications comme Google Maps, etc.).