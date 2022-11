Confiance en soi et estime de soi : quelle différence et comment les booster ?

On parle souvent d’avoir confiance en soi et de cultiver l’estime qu’on a de nous-même. Mais, confiance et estime, est-ce la même chose ? Comment faire pour booster sa confiance et son estime de soi ? Éléments d'information avec le Dr Caroline, psychiatre référent dans l'émission "La Grande Forme".

Différence entre confiance en soi et estime de soi

En termes simples, la différence entre l’estime de soi et la confiance en soi réside dans le ressenti et l’action. L’estime de soi s’apparente davantage à un sentiment, un ressenti alors que la confiance en soi implique plus que cela, Elle suppose des actions, explique le Dr Caroline, psychiatre.

Estime de soi

Exemples types : "Je me sens valable, je sens que j’ai de la valeur, je suis aimable", il s'agit du capital d’amour qu’on a pour soi-même. L’estime de soi se construit tôt, dès la toute petite enfance. Cette sensation se construit dans la famille/entourage/école… grâce à un cadre aimant et sécurisant qui apporte à l’enfant une sécurité de base qu’il est aimé et qu’il a de la valeur.

Ensuite, on peut soi-même nourrir son estime de soi en étant bienveillant vis-à-vis de soi-même. Avoir une bonne image de soi, revient à se connaître avec ses qualités mais également ses défauts, à avoir une vision globale et apaisée de soi. Cela n’a aucun rapport avec l’orgueil et la prétention, mais bien avec l’estimation que l’on fait de sa valeur.

Elle se construit grâce à des paroles approbatrices, bienveillantes ; des expressions telles que : "Tu es unique", "Je suis fier de toi" et "Je t’aime". Mais également via des feedbacks positifs sur ce qu’on fait.

Elle se détruit via de la maltraitance, des insultes, de la désapprobation ou encore de l'abandon.