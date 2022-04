Confession : Christophe Lambert a vaincu sa dépendance à l’alcool grâce à sa fille

Mais là où leur relation a été soudée plus que jamais c’est lorsqu’il a sombré dans l’alcool. Dans Ici Paris, le comédien se confie : "A 15 ans, elle m’a dit qu’elle comprenait mon problème. Je n’ai pas voulu lui faire porter le poids de mon addiction sur les épaules. L’amour que j’ai pour ma fille et celui qu’elle a pour moi, a été le déclic". Aujourd’hui, l’ex compagnon de Sophie Marceau "s’autorise un verre de temps en temps mais l’alcool reste festif. Ce n’est plus un besoin".

À chaque occasion, la jeune femme ne manque pas de montrer son soutien à son père sur les réseaux sociaux : "Bonne fête des pères à l’homme le plus stupide, le plus gentil, le plus tenace, le plus aimant, le plus attentionné et le plus fougueux que j’ai jamais connu".