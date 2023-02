Conference League - Yari Verschaeren, décisif avec Anderlecht : "On a joué un très bon match, la qualification est méritée"

Anderlecht s'est qualifié, aux tirs au but, face aux Bulgares de Ludogorets pour les 8es de finale de la Conference League de football, jeudi soir au Lotto Park.

"Je suis vraiment content, pour moi-même et pour l'équipe. On mérite cette qualification. On a joué un très bon match, même à l'aller déjà. C'était juste un peu plus difficile durant les dix premières minutes. C'est la deuxième fois qu'on se qualifie via les tirs au but, c'est vrai. Mais ça peut être comme ça chaque fois, pas de souci pour moi. Quand les Bulgares ont marqué, on n'a pas vraiment douté. On savait qu'il fallait encore inscrire un but. Ils ont bien défendu en bloc, encore plus suite au carton rouge. Ils savaient dès ce moment qu'ils voulaient aller aux tirs au but", a indiqué Yari Verschaeren, auteur d'une jolie réalisation et du tir au but décisif, à notre micro.

Anderlecht en 1/8 de finale d'une Coupe d'Europe, ce n'était plus arrivé depuis 2017. "On ne doit pas trop parler du passé je crois. Ca se déroule mieux depuis quelques semaines, on doit simplement continuer sur notre élan. On a eu des situations très difficiles dans le club, ça va mieux maintenant. Il faut rester calme", a-t-il temporisé.

Avant de penser déjà au match de dimanche contre le Standard : "On a joué 120 minutes ce soir, mais un Clasico, ça reste un Clasico. C'est le match le plus important pour nous. A la maison, avec nos supporters. On doit bien se reposer car dimanche, il y aura un autre match important pour l'équipe."