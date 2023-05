Conference League : West Ham remonte l’AZ Almaar, Bâle émerge à la Fiorentina

West Ham et Bâle ont pris option sur la qualification pour la finale de Conference League. Les Anglais se sont imposés à domicile face à Alkmaar (2-1). De leur côté, les Bâlois ont émergé dans les arrêts de jeu du côté de la Fiorentina (1-2).

Dans le duel des tombeurs de clubs belges au tour précédent, c’est l’AZ Alkmaar qui a le mieux entamé la rencontre. Reijnders place les siens aux commandes juste avant la pause. Au retour des vestiaires, West Ham se montre davantage dangereux et va repasser devant au marquoir. Benrahma sur penalty et Antonio permettent ainsi aux Hammers de se déplacer aux Pays-Bas avec un but d’avance.

Dans l’autre match de la soirée, Bâle a quelque peu créé la surprise. Alors que la Fiorentina avait logiquement pris l’avantage en première période sur un but de Cabral, les Suisses ont d’abord rétabli la parité via Diouf. Dans les ultimes instants de la rencontre, Amdouni a surgi au point de penalty sur un coup franc mal repoussé par les Italiens. Opération parfaite donc pour Bâle qu’on n’attendait pas à pareil du côté de la Fio.