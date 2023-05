Conference League : West Ham défiera la Fiorentina, victorieuse au bout du suspense, en finale

L’affiche de la finale de la Conference League est connue ! West Ham, vainqueur de l’AZ Alkmaar, affrontera la Fiorentina, tombeur du FC Bâle, le 7 juin prochain à Prague, en République tchèque.

Comme à l’aller, les Anglais ont fait la différence en deuxième période. Et comme à l’aller, ils l’ont emporté, non sans difficulté. C’est l’Espagnol Pablo Fornals qui a inscrit le seul but de la partie dans les arrêts de jeu (0-1, 90+4') et qui a mis fin aux derniers espoirs néerlandais.

Dans l’autre rencontre de la soirée, la Viola Gigliati s’est qualifiée au bout du suspense en l’emportant 3 buts à 1 à Bâle. Et en Suisse aussi, ça s’est joué dans les arrêts de jeu. Battus 1-2 à domicile, les Italiens ont été jusqu’en prolongation et ont finalement inscrit le but décisif… à la 129e minute du match ! Le héros du soir se nomme Antonin Barak, milieu offensif tchèque monté au jeu en prolongation.