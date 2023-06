Conference League : West Ham crucifie la Fiorentina en toute fin de match et remporte la finale

La finale de la Conference League s’est jouée dans les derniers instants de la rencontre. Jarrod Bowen a libéré les Hammers en inscrivant le but du 2-1 à la 90e minute au terme d’un match haché et pauvre en occasions. Benrahma avait ouvert la marque sur penalty pour les Anglais à la 62e avant que Bonaventura n’égalise cinq minutes plus tard. Grâce au but de Bowen, West Ham s’offre un premier titre dans une compétition continentale majeure depuis leur victoire en Coupe d’Europe des vainqueurs de coupe en 1965.

La Fiorentina et West Ham s’affrontent en finale de la Conference League ce mercredi. Deux équipes qui ont à cœur de renouer avec leur passé historique et enfin retrouver le goût d’une grande victoire.

L’enjeu pèse visiblement sur le jeu puisque les deux équipes s’observent et aucune grosse occasion n’est à signaler pendant les 45 premières minutes.

Après 4 minutes dans le temps additionnel, la Fiorentina se crée enfin la première possibilité. Kouamé reprend de la tête un centre de Dodo mais le ballon rebondit sur le poteau. Il revient vers Jovic qui pousse la balle au fond des filets mais le Serbe est signalé hors-jeu.

Il faut attendre l’heure de jeu pour voir un fait de match majeur. West Ham obtient un penalty pour une faute de main de Biraghi. Benrahma ne tremble pas et prend Terracciano à contrepied (62e).

Cinq minutes plus tard, la Fiorentina égalise par Bonaventura. Le milieu italien reçoit un ballon dans le rectangle et réalise un bel enchaînement contrôle – frappe croisée qui trompe Areola (67e).

La deuxième mi-temps est plus animée et les deux équipes commencent à se livrer, même si les occasions continuent à se faire rares.

C’est finalement à la toute fin du temps réglementaire que la différence est faite par West Ham. Paqueta lance Bowen dans la profondeur. L’international anglais croise sa frappe du gauche et trompe le portier florentin pour offrir au Hammers la Conference League. Particulièrement peu inspirés offensivement, les Anglais réalisent un petit hold-up face à des Italiens qui auront eu la possession et quelques petites possibilités sans parvenir à les convertir.