Conference League : un Anderlecht mature se joue de l’AZ Alkmaar et entrevoit les demi-finales

Anderlecht a fait un pas faire les demi-finales de la Conference League. Le Sporting s’est imposé 2-0 à domicile face à l’AZ Alkmaar. Très matures, les Bruxellois ont su gérer leurs temps faibles et frapper aux moments opportuns via Amir Murillo et Majeed Ashimeru.



Anderlecht – comme l’AZ – a créé la surprise au tour précédent. Les deux équipes s’imaginent bien poursuivre l’aventure. Alkmaar se sert de cet enthousiasme pour bousculer le Sporting d’entrée. Le premier quart d’heure est compliqué. Même si Anders Dreyer alerte Mathew Ryan (14e). La pile électrique danoise s’active sur son flanc. A la 22e, il se remet sur son pied gauche et ajuste un très bon centre. Amir Murillo, monté en ligne, surgit au premier poteau et croise parfaitement sa tête. Ryan est battu. Les Mauves sont devant. L’AZ encaisse le coup et Anderlecht gère la fin de la première mi-temps.