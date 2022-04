Conference League : "Tout faire pour la gagner", la 3e coupe d’Europe finit par séduire

Reste un petit malentendu : l’absence de l’assistance vidéo à l’arbitrage (VAR) jusqu’aux demies a pu alimenter l’idée d’une coupe d’Europe au rabais.

Pour Rennes, l’élimination en huitièmes de finale face à Leicester (défaite 2-0 à l’aller en Angleterre, victoire 2-1 au retour à Rennes) a été une grande déception, accompagnée d’un sentiment d’injustice après une série de situations litigieuses à l’aller puis au retour, qui n’ont pas fait l’objet d’un contrôle vidéo.

D’où cette déclaration désabusée de l’entraîneur Bruno Genesio le soir du match retour : "Il nous a manqué le VAR. Je pense que quand on organise une compétition européenne, on se doit de l’organiser dans les mêmes conditions que les autres compétitions européennes, sinon ça ne sert à rien."

Mais la seule compétition continentale dans laquelle le VAR n’était pas encore déployé cette saison a fini par combler cette lacune : la technologie a été introduite par l’UEFA à partir du dernier carré et l’instance européenne envisage de l’instaurer plus tôt dans la compétition à partir de la saison prochaine.

En attendant, il reste deux doubles confrontations cette semaine et la suivante (Feyenoord-Marseille, Leicester-AS Rome) pour décrocher un billet pour Tirana.

"On joue pour aller au bout. Elle n’a pas le prestige de la C1 ou de la C3 mais ça reste une coupe d’Europe et un trophée à gagner. Et on va tout faire pour gagner ce trophée", a conclu le gardien marseillais Steve Mandanda.

Avec au bout pour le vainqueur, un ticket pour la C3.