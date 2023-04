Conference League : Terem Moffi, le buteur gymnaste, marque un splendide retourné

Terem Moffi a sans doute marqué le but de la soirée ce jeudi en quart de finale aller de la Conference League. Le buteur de Nice a donné l’avantage aux Aiglons dans les arrêts de jeu de la première mi-temps.



Quelques minutes après avoir égalisé, il a inscrit le 1-2. Entouré de trois défenseurs de Bâle, l’attaquant de 23 ans a décoché un retourné puissant et précis. Il s’est ensuite offert une autre acrobatie pour fêter ça. Il a été aussi spectaculaire et aérien dans sa finition que dans sa célébration.



Moffi est loin d’être un inconnu chez nous. Le Nigérian s’est révélé à Courtrai il y a trois ans. Le solide gaillard (1m88) s’est vite senti à l’étroit au Stade des Éperons d’or. Après seulement 11 matches et 5 buts, il a pris son envol vers Lorient avant d’atterrir à Nice cet hiver.



Les Suisses vont parvenir à égaliser en deuxième période, via Zeki Amdouni. Lui aussi hauteur d'un doublé. Les deux buteurs pourront se départager lors du match retour.