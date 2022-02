Conference League : "Speedy Gonzales" Yorbe Vertessen inscrit un but crucial et propulse le PSV en 8e

2e goal européen de la saison pour le super-sub Yorbe Vertessen ! Monté au jeu à la 74e minute pour tenter de dynamiter une rencontre face au Maccabi Tel Aviv qui avait tendance à s'enliser, le Belge n'a mis que 11 minutes pour se mettre en évidence.

Le temps de déclencher une lourde frappe (déviée) qui n'a laissé aucune chance au gardien local. Un but, un peu chanceux certes, mais qui aura finalement une vraie importance au vu de la fin de match puisque le Maccabi profitera des arrêts de jeu pour égaliser. Qualification difficile et griffée Vertessen donc pour le PSV qui bénéficie de sa courte victoire (1-0) du match aller pour se hisser, non sans encombre, en 8e de finale.

A 21 ans, Vertessen poursuit donc son petit bonhomme de chemin en Europe avec "son" PSV. De là à taper dans l'oeil de Roberto Martinez pour le prochain rassemblement des Diables ?