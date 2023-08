Conference League – Ronny Deila prudent avant le troisième tour préliminaire : "Perdre n’est pas impossible"

Le Club Bruges affronte jeudi au tour préliminaire de la Conference League les Islandais de KA. Cette équipe, composée essentiellement de semi-professionnels, se produit pour la première fois sur la scène européenne. Ronny Deila, l’entraîneur des Brugeois, reste cependant prudent. "En football, tout peut s’effondrer."

Aussi facile qu’apparaît cette affiche, la suivante, en cas de victoire, sera nettement plus ardue puisque Bruges affronterait Osasuna, 7e de la Liga l’an dernier. Ronny Deila ne se projette pas aussi loin. "Il n’est pas impossible de perdre contre KA, tout comme il n’est pas impossible de vaincre Osasuna. Jeudi, nous ne devons pas nous laisser bercer par leur tempo. Si nous jouons notre propre jeu comme ce week-end, à notre rythme, nous avons beaucoup de potentiel."

Plusieurs options sont possibles pour la sélection contre KA, comme aligner Philippe Zinckernagel. Le milieu offensif a fait le même passage estival que Ronny Deila, du Standard au Club Bruges. "Il est dans la sélection et prêt à jouer. Il va peut-être débuter la rencontre ou jouer quelques minutes. Il n’est de toute façon pas tout à fait prêt, mais à un moment, tu dois pouvoir donner du temps de jeu à tes joueurs."

Quant à Mats Rits, il suscite l’intérêt de l’Union et d’Anderlecht, au regret du coach norvégien. "C’est un joueur important qui sait ce qu’on attend de lui. Mais il faut parfois prendre en compte ce qui est mieux pour le club." Les clubs bruxellois constituent toutefois une concurrence directe pour les Brugeois. "Alors, il est préférable qu’il évolue en Premier League." Il s’est toutefois entraîné avec le groupe mercredi matin, contrairement à Kamal Sowah. Ce dernier envisage d’autres options et s’est entraîné à part. "Il me semble par ailleurs logique de ne pas s’entraîner avec trop de joueurs", commente Ronny Deila.