Conference League : Ronny Deila fixe l'objectif du FC Bruges : "Terminer en tête du groupe"

Après avoir joué la Ligue des Champions durant cinq saisons de suite, le Club Bruges va découvrir cette saison la Conference League, le 3e niveau européen, après sa quatrième place la saison dernière en championnat. Les Brugeois accueillent Besiktas pour la première journée du groupe D jeudi à 21h00.

Après avoir dû passer trois tours préliminaires, les Brugeois ont été versés dans le groupe D avec Lugano, Bodo/Glimt et Besiktas contre qui ils débutent leur compétition jeudi à 21h00 au stade Jan Breydel. "Je suis content d'être ici car les qualifications ont été difficiles", a confié Ronny Deila, l'entraîneur brugeois, mercredi en conférence de presse. En Conference League, seuls les vainqueurs de groupe sont qualifiés pour les huitièmes de finale. Les deuxièmes de chaque groupe devront eux disputer un barrage contre les troisièmes de groupe de l'Europa League. "L'objectif est de terminer en tête de notre groupe pour passer au prochain tour. C'est une longue compétition et cela ne sert à rien de trop se projeter. Nous nous concentrons sur la phase de poules qui est déjà difficile. Nous ne sommes pas en Ligue des Champions, mais il y a des adversaires d'un bon niveau. Avec un peu de chance, tout est possible en Conference League. La saison dernière, les équipes belges ont atteint les quarts de finale."

Face au Besiktas, les Brugeois, où Antonio Nusa est incertain, débutent en principe contre leur principal adversaire pour la première place du groupe. "C'est une équipe qui est forte techniquement avec beaucoup d'individualités. Leurs défenseurs sont costauds et ils ont un attaquant qui est bon sur les centres. De plus, ils sont bons sur phases arrêtées. Il faudra faire circuler rapidement le ballon pour les déséquilibrer et se créer des occasions", a conclu Deila.